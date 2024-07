Il grave e inatteso infortunio rimediato da Tajon Buchanan ha privato l’Inter di una pedina preziosa, Inzaghi avrebbe potuto utilizzarlo su entrambe le fasce. La dirigenza nerazzurra, considerando l’emergenza, sta valutando se tornare o meno sul mercato per un nuovo esterno.

Inter, tra le idee anche Joao Cancelo

Lo staff nerazzurro si chiede se occorre di più un laterale destro o sinistro, sicuramente punterà su uno svincolato. Per sostituire Buchanan potrebbe ricordare che c’è sotto contratto Zanotti, nazionale Under 21, laterale destro di rientro dal prestito al San Gallo. Tra i giocatori più quotati, per l’idea di uno svincolato, resta Marcos Alonso, spagnolo ex Fiorentina, liberato dal Barcellona. Si pensa anche ad un ex, come Joao Cancelo: contratto fino al 2027 col Manchester City, reduce dai prestiti a Bayern e Barcellona, sarebbe un jolly su entrambe le fasce.

Il mercato dell’Inter non è solo orientato su uno svincolato, si punta anche in alto e Marotta sta lavorando a trattative per giocatori come Gudmundsson del Genoa e Ndoye del Bologna. Si lavora incessantemente sul mercato in corso, servono rinforzi per Simone Inzaghi, si attende anche di capire quale sarà la decisione di Dumfries, perché molto dipende anche da una sua dipartita.