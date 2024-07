Inter, Zangrillo: “Marotta vorrebbe Gudmundsson regalato. Lo dico perchè…”

Solo poche ore e Josep Martinez sarà finalmente un nuovo giocatore dell’Inter, in attesa della firma che dovrebbe arrivare domani dopo le visite mediche, ma Marotta vuole continuare a fare spesa a Genova, provando a battere la forte concorrenza per Gudmundsson, conteso da svariati club in giro per l’Europa.

Inter, ancora distanza col Genoa per Gudmundsson

Continuano i contatti tra le due società, ma al momento c’è ancora distanza tra l’offerta dei neroazzurri e la richiesta dei genoani, come confermato direttamente dal presidente del club ligure Alberto Zangrillo, che in occasione dell’evento “Incontri d’estate”, si è espresso così in merito alla vicenda:

“Il calcio, mi ha insegnato Galliani, é crudele. Penso che il Genoa debba ritornare dove manca da tanto tempo. Per farlo ci vuole un consolidamento economico che consenta di poter usufruire di una rosa che ha un valore che tu gestisci, che tu controlli, di cui tu sei padrone.