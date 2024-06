Inter, la prossima settimana visite mediche e firma per Josep Martinez | I dettagli

Tutto fatto per l'arrivo di Josep Martinez atteso la prossima settimana a Milano per le visite mediche

Josep Martinez è pronto a vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione. Il portiere spagnolo che lo scorso anno con il Genoa ha disputato un ottimo campionato con 36 presenze e 8 clean sheet, sarà atteso a Milano la prossima settimana per le visite mediche e la firma sul contratto. Per la dirigenza nerazzurra è sicuramente un’investimento per il futuro e per l’immediato, andrà a ricoprire il ruolo di vice Sommer.

Inter-Josep Martinez, le cifre dell’operazione

L’accordo conclusivo tra Inter e Genoa si è chiuso ieri alla cifra di 13,5 milioni di euro più due di bonus. Non ci saranno l’inserimento di contropartite, che erano anche i nodi che avevano bloccato la trattativa. Si chiude così il terzo acquisto della nuova Inter dopo quelli già definiti a parametro zero di Taremi e Zielinski.