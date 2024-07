Inter, la priorità di Marotta resta Gudmundsson: la situazione

L’Inter, nonostante il mercato estivo sia ufficialmente iniziato ieri, è molto più avanti con i tempi con Zielinski e Taremi. Ovviamente, i nerazzurri non si fermeranno a questi due giocatori per migliorare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione, infatti, Marotta sta già pianificando i futuri colpi.

Inter, Marotta aspetta Gudmundsson e Ndoye

Come spiega il “Corriere dello Sport”, la dirigenza nerazzurra vorrebbe a tutti i costi Ndoye del Bologna e Gudmundsson del Genoa: per i due, però, la trattativa non sarà semplice. Ndoye è “ostacolato” dalla presenza di Dumfries in squadra, ma il contratto dell’olandese scadrà tra un anno, il che non lascia molte vie d’uscita: rinnovare o, se possibile, incassare con un trasferimento. La situazione è simile per il Genoa, infatti, senza l’addio di Arnautovic, Gudmundsson non può essere acquistato.