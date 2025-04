Inter, incontro a Milano con gli agenti di Gustavo Sá

A Milano è andato in scena un importante incontro di mercato tra l’Inter e i rappresentanti di Gustavo Sá, fantasista del Famalicão. L’incontro tra le due parti è avvenuto per discutere di un eventuale futuro in nerazzurro del giovane talento portoghese.

Inter, Gustavo Sà vicino all’acquisto

Il giovane talento portoghese ha appena 20 anni, ed è già una stellina della sua squadra. Secondo i più informati è stato già inserito nella lista di quelli che “saranno famosi” nei prossimi anni. Sà può giocare come fantasista, ma anche a centrocampo. Le sue doti sono duttili, ha una grande capacità nel dribbling, nel tocco di palla e nella visione di gioco, unite a un fisico che sfiora il metro e novanta.

In questa stagione ha preso parte a 26 gare durante le quali ha messo tre sigilli e fornito 4 assist. La sua valutazione non è altissima, quindi per il suo cartellino l’Inter potrebbe farcela, portando un giocatore della sua portata in rosa. Il cartellino ha un costo che si aggira sugli 8-10 milioni di euro. La concorrenza è vasta, l’Inter dovrà vedersela con diverse società, come Como, Milan, Fiorentina e Atalanta, solo sul versante italiano.