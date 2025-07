L’incontro tra le parti servirà a Marotta per provare a convincere il presidente bergamasco a concludere l’affare. L’ultima offerta sarà questa, se non si dovesse raggiungere un accordo, si cercherà un altro profilo che possa rinforzare l’attacco a Cristian Chivu. Lookman ha già parlato con la società e ha intenzione di andar via, si cercherà anche di accontentare il giocatore, ma stando alle condizioni della stessa. A Bergamo hanno pensato già un possibile rimpiazzo: Federico Chiesa. Si attende l’incontro tra le due parti per capire cose importanti di questo mercato.