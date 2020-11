Inter, incubo nazionali: si ferma anche Gagliardini

Al rientro dei nazionali Antonio Conte dovrà fare il conto dei giocatori che si sono infortunati nei vari impegni per il mondo. L’ultimo è Roberto Gagliardini che ha lasciato il ritiro di Coverciano per alcuni problemi fisici

L’Inter mastica amaro, anche Roberto Gagliardini è finito ko. Il feeling Inter-nazionali si sta rivelando sempre più critico tanto che l’AD Marotta aveva definito poca logica questa sosta prima della partenza stessa dei vari giocatori.

Contro il Torino, Antonio Conte dovrà tener conto della condizione fisica di Alexis Sanchez, colpito da un affaticamento muscolare con il Cile, di Achraf Hakimi, reduce da una botta, e per ultimo di Gagliardini che ha lasciato il ritiro dell’Italia per alcuni problemi fisici non ancora definiti. L’ex Atalanta non si era allenato nemmeno allenato nella giornata di ieri. Inoltre, come se non bastasse il tecnico leccese dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic risultato positivo al Covid19 durante il ritiro con la nazionale croata.