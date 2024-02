Inter-Juventus è anche la Thula contro Vlahovic e Chiesa. E c’è sempre la carta Yildiz

Domani sera alle 20.45 andrà di scena la sfida che tutti attendono un Inter-Juventus valevole per una buona fetta del campionato. Il derby d’Italia è sempre molto sentito, ma come quest’anno e già all’andata il clima sarà caldissimo.

Verso Inter-Juventus, tornano Barella e Mkhitaryan, Vlahovic mai a segno a San Siro

Le due squadre le separano solamente un punto, ma l’Inter ha una partita in meno da giocare, con una vittoria chiuderebbe quasi il discorso scudetto, una vittoria bianconera metterebbe in seria considerazione la squadra di Allegri come candidata alla vittoria finale. Per i nerazzurri la squadra dovrebbe essere la stessa di sempre con l’intoccabile coppia Thuram-Lautaro che sta ottenendo grandissimi risultati, ed è tra l’altro una delle coppie offensive migliori d’europa. Per la Juventus da gestire il minutaggio sia di Chiesa che di Rabiot appena rientrati da problemi fisici, tant’è che è molto probabile una staffetta tra l’ex Fiorentina e Yildiz. In coppia con Vlahovic che avrà un compito speciale, segnare per la prima volta a San Siro, in cui in 9 precedenti non è mai riuscito a siglare una rete.