Inter-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Domani sera Inter e Juventus si affronteranno in un match che può valere una stagione intera. Sono ormai tanti anni che il Derby d’Italia di ritorno non valeva uno scudetto con le due squadre che si trovavano prima e seconda in classifica. Il duello vedrà coinvolti Lautaro e Vlahovic chiamati a trascinare i compagni verso il successo. Il big match di San Siro sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di DAZN domenica 4 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri