Inter-Juventus, il punto sugli infortunati: le ultime su Acerbi e Calhanoglu

Non solo Acerbi e Calhanoglu, out anche Carlos Augusto contro la Juventus

Contro la Juventus, l’Inter ha perso anche Carlos Augusto, in attesa di un’ulteriore valutazione dell’esterno brasiliano oggi a Milano. È stato sostituito al 53′ per uno stiramento al flessore della coscia sinistra, che si aggiunge ai problemi fisici dei nerazzurri in questo momento sfavorevole della stagione.

Inter, Asllani pronto a tornare in campo?

Secondo “Il Corriere dello Sport”, saranno assenti anche Acerbi e Calhanoglu nel Derby d’Italia di domenica a San Siro, entrambi ancora ai box per gli infortuni riportati nella trasferta di Roma. C’è però almeno la speranza di vedere Asllani tornare in squadra. Di questa situazione è al corrente anche il mister Simone Inzaghi, che ieri nel post partita ha dichiarato: “Gli infortuni sono una problematica che in questo momento abbiamo, nonostante le 5 vittorie mi preoccupa un po’. Abbiamo comunque tanti giocatori, per le prossime 5 partite avremo rotazioni limitate ma continueremo a lavorare cercando di recuperare velocemente gli infortunati”.