Il difensore coreano non è soddisfatto dello spazio che ha in Baviera, i nerazzurri ne approfittano.

In Germania sono sicuri e lanciano la notizia bomba: Kim Min-Jae è in rottura con il Bayern Monaco ed è conteso tra Milan e Inter sul mercato. Le due compagini del derby della Madonnina si sfidano anche sul mercato, questa volta per il difensore coreano.

Inter, per la difesa di pensa a Kim, ma è scontro con i cugini rossoneri

L’Inter ha bisogno di un colpo in difesa già a gennaio, i nerazzurri hanno bisogno di innesti giusti per rafforzare le ambizioni scudetto. Inter e Milan sarebbero entrambe al lavoro sullo stesso giocatore. Il profilo sulle quali le due società stanno lavorando con insistenza è quello di Kim Min-Jae, l’ex centrale del Napoli ora in forza al Bayern Monaco.

La formazione di Chivu necessita di un centrale di livello. Non è bastato il cambio di Pavard (ceduto) con Akanji (arrivato in prestito). Ausilio e Marotta cercano un elemento che possa prendere in mano il reparto nel prossimo futuro, soprattutto in vista dell’addio a Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, che con l’età che avanza dovranno fare spazio a nuovi rinforzi. Kim, per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, è visto come il candidato perfetto per agire da perno mediano nella linea a 3 o come centrale in una eventuale linea a 4.