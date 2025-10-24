Milan-Pisa, probabili formazioni e dove vedere la partita

Alle 20:45 fischio d’inizio alla prima gara che darà l’avvio all’8/a giornata di Serie A Tim dove la nuova capolista del campionato, il Milan, ospita il Pisa, fanalino di coda della classifica. I rossoneri di Allegri hanno la possibilità di agguantare i tre punti e allontanarsi dalle inseguitrici in classifica.

Milan-Pisa, probabili formazioni

Il Milan di Max Allegri si è portato al primo posto in Serie A domenica sera dopo aver vinto in rimonta contro la Fiorentina per 2-1. I rossoneri arrivano da 16 punti consecutivi nell’arco delle sei partite successive di campionato, dopo aver perso la prima di campionato contro la Cremonese. Il Diavolo spera di mantenere la testa della classifica e allungare la sequenza di quattro vittorie casalinghe consecutive.

Il Pisa cerca il primo successo in campionato, un digiuno che dura da 34 anni, dopo che il club toscano, tornato in questa stagione alla massima serie, ha ottenuto l’ennesimo pareggio deludente sabato scorso contro l’Hellas Verona. Il Pisa deve cercare di cambiare rotta e cercare di fare punti per evitare la retrocessione.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

Dove vedere la partita

Milan-Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.