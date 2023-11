Jurgen Klinsmann, ct della Corea del Sud ed ex attaccante dell’Inter, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per discutere varie tematiche inerenti al calcio italiano. Tra queste ovviamente anche la sfida di domenica prossima che vedrà affrontarsi le due squadre in cima alla classifica di A. Su un possibile pronostico di Juventus-Inter, il ct tedesco si è espresso così:” È un po’ presto, soprattutto prima di uno scontro diretto, ma vedo una squadra lanciata e completa. L’Inter ti sa avvolgere sulle fasce e colpire in mezzo: hai la sensazione che ad ogni azione possa nascere un pericolo. E poi la vorrei festeggiare anche io questa seconda stella!“.

Le parole di Klinsmann su Champions e Thuram

L’ex attaccante di Goppingen ha poi voluto analizzare la tenuta dei nerazzurri in Champions League:” Questa squadra può di nuovo andare in fondo pure in Champions. Fino a qualche anno fa contro City, Real o Bayern magari avrebbe avuto poche chance, ma ora ha tutto per eliminarle. Ha una rosa che si può paragonare ai top club per profondità e qualità“. Infine, Klinsmann ha commentato positivamente le prestazioni di Marcus Thuram, esaltandolo:” Il ricordo di Lukaku e Dzeko era ingombrante, ma Thuram non sta facendo rimpiangere nessuno. Speravo si trovasse subito bene, in realtà si trova più che bene. Benissimo. La cosa bella è che Marcus è semplicemente Marcus, diverso da tutti gli altri: è un talento naturale, ma con la testa giusta per diventare un campione. Poteva sembrare un azzardo, ma ormai possiamo dire che con lui l’Inter ci abbia visto giusto“.