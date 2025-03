Una partita difficile quella in Olanda per l’Inter, ma è diventata una vittoria importante, anche se con un po’ di amaro. Il rammarico dei nerazzurri era la possibilità di vincere con qualche gol in più che però non è arrivato. Ma la qualificazione ai quarti di finale non è lontana.

Inter, un solo gol subito in 9 gare

L’Inter è arrivata alla sfida in Olanda non al massimo della forma, ma soprattutto con l’infermeria piena. Inzaghi si è dovuto reinventare la formazione con un inedito Bastoni sulle fasce. La prestazione del difensore è stata eccezionale anche da esterno a tutta fascia, come in occasione del gol del raddoppio propiziato proprio da una sua giocata.

La prestazione è stata da grande squadra, da squadra consapevole dei propri limiti. Inzaghi ha chiesto ai suoi uomini di stringere i denti.

Dopo un inizio di sofferenza l’Inter ha retto, dimostrando ancora una volta una solidità difensiva incredibile, in Europa ha preso soltanto un gol in nove partite e peraltro nei minuti di recupero. L’Inter ha la difesa più solida della Champions League, nessuno come i nerazzurri.