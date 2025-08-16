Inter, la Roma toglie Konè dal mercato | Per Gasperini è incedibile

Inter, i giallorossi blindano il centrocampista francese

La Roma ha preso una decisione netta sul futuro di Manu Koné. Dopo giorni di voci e abboccamenti, in particolare da parte dell’Inter che aveva individuato nel centrocampista francese un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo, il club giallorosso ha scelto di blindare il giocatore. Nelle ultime ore è infatti trapelata da Trigoria una linea chiara: Koné non è più sul mercato e non verrà ceduto in questa sessione estiva.

Il centrocampista, arrivato la scorsa stagione e valutato non meno di 45-50 milioni, è considerato centrale nel progetto di Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha ribadito alla dirigenza l’importanza di trattenere il classe 2001, che ha già dimostrato di poter unire dinamismo e qualità in costruzione. La Roma ha così respinto ogni approccio, ritenendo Koné un tassello imprescindibile per affrontare al meglio il prossimo campionato e il ritorno in Champions League.

Per l’Inter si tratta di una frenata pesante: Marotta e Ausilio dovranno individuare un nuovo profilo per rinforzare la trequarti, dopo lo stallo nella trattativa per Lookman e ora l’impossibilità di arrivare a Koné.