Inter, Manu Konè è il nuovo obiettivo per la trequarti | La situazione

Inter, pronta la prima offerta alla Roma per l’ex Gladbach

Per l’Inter la caccia al trequartista è ufficialmente aperta. Dopo settimane di sondaggi e ipotesi, il club nerazzurro ha dovuto registrare il rallentamento della trattativa per Ademola Lookman, obiettivo che sembrava a un passo ma che ora appare in stallo. La dirigenza, consapevole di dover colmare al più presto il vuoto nella zona centrale della trequarti, ha scelto di virare con decisione su Manu Koné, profilo in grado di garantire qualità nella costruzione e incisività negli ultimi trenta metri.

Il giocatore, in forza alla Roma, è valutato dal club giallorosso tra i 45 e i 50 milioni di euro. L’Inter è pronta a mettere sul piatto un’offerta iniziale da 40 milioni, con margini di incremento attraverso bonus e formule di pagamento dilazionato.

Per Koné sarebbe pronto un contratto fino al 2030 a 4 milioni di euro netti a stagione, a conferma della volontà nerazzurra di chiudere in tempi rapidi. Nei prossimi giorni i contatti entreranno nel vivo: Chivu vuole il suo nuovo faro offensivo e la società è intenzionata ad accontentarlo prima dell’avvio ufficiale della stagione.