Inter, la squadra di Chivu vola in Europa: che intesa Thuram-Pio Esposito

Tre punti per mettere il percorso Champions sui binari giusti fin da subito, l’Inter torna da Amsterdam con tanti sorrisi e ritrovate certezze, confermandosi totalmente a proprio agio sui campi europei. Quella con l’Ajax è stata una vittoria convincente, senza sbagli. Un debutto in Europa pulito per Cristian Chivu, riscoprendo un Sommer fondamentale in porta, dopo gli errori contro la Juventus e il top dello stato di forma di Thuram.

Il francese, grazie alla sua doppietta, si è preso la copertina della serata, e ha brillato anche la nuova stella di Pio Esposito, al suo debutto in Champions. L’attaccante azzurro è stato lanciato da titolare e ha saputo tenere bene per tutto il match, lavorando alla grande con i compagni e sfoggiando con Thuram l’intesa da subito ottima. Non una cosa da poco per un ragazzo arrivato da pochi mesi nel team della Beneamata.