Lautaro Martinez è in corsa per la Scarpa d’Oro, il premio che viene assegnato al miglior marcatore dei cinque maggiori campionati europei. Al 23 ottobre 2023, l’attaccante dell’Inter è in quarta posizione, con 10 gol in 10 partite di Serie A. L’argentino ha iniziato la stagione in grande stile, segnando quattro gol contro la Salernitana. Ha poi continuato a segnare con regolarità, mettendo a segno almeno un gol in sei delle ultime sette partite di campionato.

Inter, per Lautaro può essere la stagione giusta

Per vincere la Scarpa d’Oro, Lautaro Martinez dovrà continuare a segnare con regolarità e sperare che i suoi avversari non riescano a tenere il suo ritmo. Il bomber nerazzurro ha le qualità per vincere il premio. È un attaccante completo, che sa segnare con entrambi i piedi e in tutte le zone del campo. È anche un giocatore molto forte fisicamente e dotato di un ottimo senso del gol.