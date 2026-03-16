L’Inter senza Lautaro Martinez cambia totalmente. La sua assenza si fa sentire. La formazione nerazzurra non sembra la stessa quando il Toro non è in campo. I numeri parlano chiaro. Ma sembra tutto vicino alla fine, il capitano della Beneamata sta recuperando e l’obiettivo è rientrare contro la Fiorentina.

Inter, squadra smarrita senza Lautaro in campo

Sembra strano, eppure c’è un’Inter con Lautaro e c’è un’Inter senza Lautaro. D’altronde, non è semplice giocare senza il capocannoniere attuale del campionato di Serie A Tim. I numeri del Toro sono evidenti, dicono tutto: nelle 13 gare giocate nel 2026 dal capitano nerazzurro la percentuale di vittorie è del 77% e la media gol di 2,4 a partita mentre nelle sei saltate la percentuale di successi precipita al 33% e le reti segnate diventano una a partita.

Non solo i numeri personali, Lautaro Martinez in campo gestisce anche la squadra, gestisce la manovra dal centrocampo alla zona di attacco. La sua assenza si sente anche lì. Il problema fisico dell’attaccante è quasi sparito, il rientro del Toro è vicino, il giocatore ha prefissaro Firenze come obiettivo. NIndubbiamente non sarà titolare e non giocherà 90 minuti, ma inizierà a far sentire la sua presenza. Nell’allenamento di questi giorni tornerà ad unirsi con i compagni di squadra.