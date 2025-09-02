Beppe Marotta aveva dichiarato chiuso il mercato della sua Inter, ma poche ore dopo arriva il colpo Akanji. Il giocatore non molto tempo prima aveva rifiutato il club dei rossoneri. Tutti i retroscena del colpo nerazzurro.

Colpo a sorpresa per l’Inter nelle ultime ore di mercato hanno chiuso per l’arrivo di Manuel Akanji. Un’operazione veloce ma preparata Senza riflettori, ma che consegna a Cristian Chivu un rinforzo di fama internazionale in un reparto che aveva bisogno di nuovi innesti. Proprio durante la sfida contro l’Udinese la squadra della Beneamata ha confermato la necessità di dover portare in rosa un difensore rapido, veloce e fisico, in grado di giocare subito da titolare. E Akanji rispondeva appieno a queste caratteristiche. La società ha dato il via all’acquisto e la dirigenza ha messo a segno il colpo. Il difensore svizzero aveva rifiutato poco tempo fa il Milan, non soltanto per la mancanza della vetrina Champions, ma proprio perché l’Inter si era già fatta avanti prima.

Il giocatore è perfetto per essere inserito sulla destra, ma c’è anche la possibilità, in caso di necessità, di sistemarsi al centro. Chivu lo avrà a disposizione solo la prossima settimana, quando il giocatore sarà libero dal doppio impegno con la sua Nazionale, la Svizzera. Molto probabilmente il suo esordio già contro la Juventus, alla ripresa del campionato.