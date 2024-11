Nerazzurri in campo con il 3-5-2. Inzaghi si affida a Pavard, de Vrij e Bastoni in difesa. In mezzo al campo Çalhanoğlu coadiuvato da Barella e Zielinski. Sugli esterni Dumfries e Dimarco. In avanti la coppia composta da Lautaro Martinez e Taremi.

Inter-Lipsia, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Martinez. All. Inzaghi.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Lukeba, Orban, Henrichs; Baumgartner, Seiwald, Haidara, Nusa; Openda, Sesko. All. Rose.