Inter-Liverpool, è il grande giorno | Le scelte di Inzaghi e Klopp

A San Sito si sfidano Inter e Liverpool

Inter, ora o mai più. Per continuare il sogno Champions l’ostacolo è di quelli proibitivi, si chiama Liverpool. Contro la squadra di Klopp servirà la serata perfetta, difesa perfetta ed il guizzo in attacco per strappare la vittoria. Una serata da Inter, da pazza Inter cacape di grandi imprese.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keita; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.