domenica, Febbraio 1, 2026
L’Inter la apre e la chiude in 15 minuti. Lautaro e Zielinski sentenziano la Cremonese (0-2)

L'Inter vince e convince contro la Cremonese e vola a +8 sul Milan

Matteo Capone
LAUTARO MARTINEZ IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Allo Zini l’Inter vince dominando nel primo tempo e creando diverse occasioni mentre nei secondi 45 minuti va in gestione senza rischiare troppo. Al 16′ Lautaro sfrutta un angolo battuto perfettamente da Dimarco e al 31′ raddoppia Zielinski con uno splendido gol da fuori area chiudendo di fatto il match prima dell’intervallo. L’Inter si porta a +8 sul Milan e mette pressione ai rossoneri che martedì sera saranno impegnati sul campo del Bologna. Altro risultato negativo per la Cremonese che ora rischia di essere risucchiata nel vortice di chi lotta per non retrocedere

Tabellino del match

Reti: 16′ Lautaro, 31′ Zielinski

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Baschirotto, Ceccherini (67′ Faye); Terracciano, Zerbin, Grassi (75′ Floriani), Maleh (95′ Johnsen), Pezzella; Bonazzoli (67′ Djuric), Vardy. All. Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique (60′ Darmian), Frattesi (60′ Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (82′ Diouf), Dimarco; Pio Esposito (60′ Thuram), Lautaro (74′ Bonny). All. Chivu

Ammoniti: 54′ Ceccherini, 73′ Baschirotto, 86′ Vardy

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
