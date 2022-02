Inzaghi può sorridere, Bastoni di nuovo in gruppo

Buone notizie per l’Inter in vista di Inter-Liverpool, Alessandro Bastoni si è allenato parzialmente in gruppo e contro i reds con molta probabilità ci sarà. Un recupero importante per Inzaghi che potrà quindi contare sul difensore azzurro, utile per contrastare al meglio la corazzata Liverpool.