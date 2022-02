Inter-Liverpool, ostacolo reds per i nerazzurri | Probabili formazioni

Inter, l’ostacolo si chiama Liverpool

I nerazzurri arrivano dal pari col Napoli alla supersfida con il Liverpool. Inzaghi prepara l’11 che dovrà tentare il colpo contro i reds. Di fronte il temibile 11 di Klopp, squadra super offensiva in grado di regalare calcio spettacolo.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

DOVE VEDERE INTER-LIVERPOOL IN TV

Il match che vedrà protagoniste Inter e Liverpool verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, cioè la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League.