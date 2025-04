In casa Inter non si pensa solo al momento importante che la squadra sta vivendo, in corsa per il Triplete, si pensa anche al futuro. Dalla società avevano fatto sapere che eventuali successi sul campo non andranno ad influenzare i piani del club sul mercato. Non a caso i nerazzurri hanno già bloccato Susic, in arrivo dalla Dinamo Zagabria, e puntano a regalare ad Inzaghi anche Luis Henrique, talentuoso fantasista in forza al Marsiglia.

Inter, Luis Henrique apre ai nerazzurri