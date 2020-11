Inter: Lukaku non partirà per Madrid

Il numero 9 dell’Inter a causa del risentimento muscolare all’adduttore sinistro subito in allenamento, dopo la mancata convocazione contro il Parma, non partirà per la trasferta di Champions League contro il Real Madrid.

Lukaku a seguito degli esami strumentali non sarà convocato per il big match contro il Real Madrid in programma domani alle ore 21. In dubbio anche la trasferta delicata contro l’Atalanta.

L’Inter ha bisogno dei gol del suo numero 9, per questo Antonio Conte sta valutando con molta attenzione la sua convocazione per il match conto la dea.