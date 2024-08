Inter, Marotta non molla Federico Chiesa | Le ultime

Il piano di Marotta per portare Chiesa a Milano

L’Inter sta aspettando Federico Chiesa. Secondo “Tuttosport”, il club nerazzurro ammira il giocatore da tempo e ora è interessato, non solo perché il contratto scadrà nel 2025, ma anche perché con gli infortuni di Taremi e Arnautovic è riemersa la necessità di fornire un altro attaccante per Inzaghi.

Inter, la strategia di Marotta per Chiesa

La riapertura del dibattito interno può portare all’assalto definitivo per Chiesa. Se l’italiano restasse alla Juve, il presidente dell’Inter valuterà le strategie: presentarsi con 10 milioni o poco più (alla Juve ne servono 15 per evitare minusvalenze) e vedere quale sarà la reazione di Giuntoli. Inoltre, il quotidiano torinese spiega che un ipotetico scambio con Frattesi non entusiasmerebbe il club nerazzurro.