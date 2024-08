Inter, Marotta non molla Palacios: pronti 5 milioni

L’Inter si prepara a fare la mossa decisiva per Tomas Palacios per colmare il posto vacante in squadra dopo il grave infortunio di Tajon Buchahan, che tornerà in campo fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Inter, Palacios come Bisseck?

Come sottolinea la “Gazzetta dello Sport”, si spera di provare a ripetere l’operazione Bisseck di un anno fa. Il motivo è semplice: il ragazzo è del Talleres, ma l’Independiente ha il diritto di riscatto a metà prezzo, quindi bisogna trattare con due club, non con uno solo. L’Inter ha preparato un’offerta da 5 milioni: è questa la cifra che il club nerazzurro ha deciso di investire èer il giocatore all’inizio della prossima settimana.