Inter, Mendes ha offerto Adeyemi: la società ci pensa

La storia tra Karim Adeyemi e Borussia Dortmund sarebbe vicino alla fine. Secondo le ultime dalla Bild, tra le due parti ci sono attriti continui tra il giocatore e l’allenatore Niko Kovač, inoltre, il rinnovo, non è stato preso in considerazione. A questi due motivi, se ne aggiunge un altro, abbastanza rilevante: l’attaccante ha ricevuto un provvedimento per possesso illegale di arma, con una multa da 450.000 euro. Il suo agente, Mendes, lo ha così proposto all’Inter, cambiare aria farà bene a tutti.

Inter, Mendes ha proposto Adeyemi

Adeyemi e il suo agente stanno organizzando la partenza per lasciare la Germania. L’Inter ha già aperto un canale con il suo entourage per avviare trattative, l’interesse non è nuovo, ci sono dei precedenti. I nerazzurri dovranno fare attenzione alla concorrenza, anche il Manchester United ha mostrato interesse, delineando una trattativa di alto profilo per il talento tedesco.

All’organico di Chivu una personalità come quella del tedesco farebbe comodo. Le sue qualità principali sono la velocità e il dribbling, esattamente quelle che servirebbero al tecnico romeno per cambiare lo spartito tattico di alcune partite. Il giocatore sarebbe l’alternativa a Lookman, che alla fine è restato a Bergamo concludendo una lunga telenovelas senza lieto fine per i milanesi.

A Giuseppe Marotta è stato chiesto di Karim Adeyemi, il quale ha prontamente risposto: “Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi”. Queste le sue parole a Sport Industry Talk di RCS.