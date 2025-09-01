Inter, mercato chiuso: le parole di Marotta

Il presidente dell‘Inter ha dichiarato chiuso il mercato dei nerazzurri. Tutti i giochi sono stati fatti e per le prossime mosse bisognerà attendere la sessione invernale. A parlare è il presidente prima del match contro l’Udinese.

Inter, le parole di Marotta che dichiara chiuso il mercato nerazzurro

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese parla del mercato estivo: “Penso non accadrà altro, confermare l’ossatura della squadra è un pregio, solo le squadre forti possono farlo. La rosa è numericamente giusta, nel rispetto di programma e obiettivi, anche per un confronto fatto quotidianamente con l’allenatore”.

Il presidente ritorna sull’affare Lookman mai andato in porto: “Anche Lookman dovrebbe restare all’Atalanta. Per il resto, per quanto concerne la difesa, c’è da dire che non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo nel reparto. La maggior parte hanno grande esperienza e sono collaudati, un po’ datati, ma è un problema che affronteremo più avanti. Il reparto difensivo è garanzia di tranquillità. Vedremo più avanti cosa succederà”.