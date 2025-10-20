La dirigenza dell’Inter sempre attenta e attiva sul versante nuovi talenti. I nerazzurri monitorano molto il mercato francese, tanto da aver messo nel mirino il giovane Djylian N’Guessan. L’attaccante, classe 2008 gioca in forza al Saint Etienne.

Inter, occhi su N’Guessan per la prossima estate

Il talentuoso attaccante si è fatto ben notare durante il Mondiale Under 20 con la nazionale della Francia. Quest’ultima è uscita in semifinale ai calci di rigore contro il Marocco e nella giornata di ieri ha perso la finalina contro la Colombia. N’Guessan, che gioca nel Saint Etienne, squadra della Ligue 2, viene impiegato sul campo sia da ala che da attaccante centrale.

L’Inter lo ha notato e già si è messa sulle sue tracce, ma il giocatore è seguito da numerosi club importanti. Oltre ai nerazzurri, si sono dichiarati altri tre club su N’Guessan: ossia Chelsea, Watford e Udinese.

Il giocatore è legato al club francese da un contratto che va in scadenza nel 2027, ma secondo i quotidiani transalpini, l’attaccante potrebbe trasferirsi la prossima estate o in Italia o in Inghilterra. L’Inter, che ha questa tendenza a dare spazio a nuovi talenti in campo, si gode Bonny e Pio Esposito, ma la prossima estate potrebbe arrivare anche il giovanissimo N’Guessan.