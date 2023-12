Grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Thuram, l’Inter batte 2-0 la Lazio e allunga a +4 sulla Juventus dopo il pareggio contro il Genoa. Nerazzurri praticamente perfetti con la squadra di Sarri in partita nel primo tempo e con una doppia occasione di Immobile che però spreca tutto. A regalare la gara però ci pensa al 40′ Marusic che con un clamoroso passaggio all’indietro regala l’opportunità a Lautaro Martinez di portare in vantaggio la squadra di Inzaghi.

Lazio mai in partita: bene Bisseck

Nel secondo tempo le regole non cambiano, i biancocelesti ci provano ancora con Immobile e Kamada, che lascia poi il posto a Luis Alberto anche se a raddoppiare sono i nerazzurri al 66′ con Marcus Thuram, che servito da Barella non sbaglia e buca Provedel. Nel finale la Lazio resta in dieci per l’espulsione di Lazzari per frasi ingiuriose a Maresca anche se ciò che più conta che i nerazzurri vincono all’Olimpico dopo diverse stagioni dove la vittoria è mancata e tentano la fuga.

TABELLINO:

LAZIO: 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 34 Gila, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella (dal 30′ st Pedro), 6 Kamada (dal 20′ st Luis Alberto); 7 Felipe Anderson (dal 35′ st Castellanos), 17 Immobile, 20 Zaccagni (dal 30′ st Cataldi). A disp.: 33 Sepe, 35 Mandas, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 19 Castellanos, 23 Hysaj, 26 Basic, 32 Cataldi, 46 Ruggeri. All. Sarri.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella (dal 25′ st Frattesi), 20 Çalhanoglu (dal 43′ st Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dal 25′ st Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 32′ st Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (dal 43′ st Klaassen). A disp.: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Agoume, 44 Stabile. All. Inzaghi.

Reti: 40′ pt Lautaro, 21′ st Thuram

Ammoniti: Thuram, Barella, Casale

Espulsi: Lazzari

Recupero: 3′ pt, 6′ st

Le formazioni uffi