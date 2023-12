L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, è intervenuto ai microfoni di Numero Diez per parlare del futuro dell’attaccante argentino. L’agente, ha confermato il grande momento e la relazione spettacolare con la dirigenza dell’Inter; facendo capire che per il rinnovo del toro è solo questione di tempo.

Inter, le parole di Alejandro Camano

“Abbiamo una relazione spettacolare con l’Inter. Da anni sono in ottimi rapporti con i nerazzurri e ora ho una bellissima relazione con tutta la dirigenza. Lautaro è molto felice di stare all’Inter, stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Stiamo lavorando affinché il futuro di Lautaro sia qui. Però, per adesso, tranquillità. Oggi pensa solo a dare tutto il suo cuore all’Inter. E io lavoro per questo. Lavoro affinché i nerazzurri arrivino nella migliore situazione. Stiamo in un grande momento“.