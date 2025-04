Inter – Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Inter e Milan si affrontano nella gara di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia: dopo il pareggio maturato all’andata, entrambe le squadre vorranno imporsi e prevalere in una delle stracittadine più importanti della stagione. I nerazzurri dovranno fare a meno dell’infortunato Thuram, con Inzaghi chiamato a scegliere tra Arnautovic, Taremi e Correa; Bastoni e Mkhitaryan, squalificati in campionato, potrebbero partire dal primo minuto. Conceicao, invece, deve sciogliere due ballottaggi: quello tra Thiaw e Pavlovic in difesa e quello tra Abraham, Jovic e Gimenez in attacco. Per il resto, nei rossoneri scenderà in campo lo stesso 3-4-3 visto con l’Udinese e l’Atalanta. La gara, in programma mercoledì 23 aprile alle 21:00, verrà trasmessa in esclusiva su Canale 5; in streaming, sarà possibile vederla su Mediaset Infinity.

Inter – Milan, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Thiaw; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceicao.