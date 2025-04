Il nome del nuovo ds del Milan è quasi certo. Anche se il suo annuncio era atteso all’inizio del mese, è attualmente ancora da confermare. Il nuovo ds rossonero dovrebbe essere Igli Tare, tra i vari nomi al momento sembra essere lui il profilo in pole position.

Milan, con Igli Tare è quasi fatta

Una settimana fa è avvenuto un lungo faccia a faccia a Roma con Giorgio Furlani. Da qui ci sono stati nuovi contatti tra l’ex Lazio e l’amministratore delegato rossonero che da settimane sta portando avanti in prima persona il casting e un secondo appuntamento è all’orizzonte. Un appuntamento che potrebbe essere quello definitivo per concludere.

Al momento non si conosce ancora la data del nuovo incontro, ma non lontano, a Casa Milan vorrebbero che la decisione finale arrivasse entro la prima metà di maggio. Nel nuovo colloquio che avranno, Furlani e Tare proseguiranno i discorsi iniziati nel positivo faccia a faccia di Roma per poi arrivare ad un punto di svolta. Bisogna accelerare i tempi, bisogna mettere in atto i lavori per la nuova stagione che verrà.

Intanto pare che inizino a circolare anche i primi nomi legati ad un possibile arrivo di Tare: il primo rinforzo, per quanto riguarda il reparto offensivo, potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Si tratta di Jonathan Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz che con le sue prestazioni (16 gol e 3 assist tra campionato e Coppa di Germania) è arrivato anche ad indossare la maglia della nazionale tedesca.