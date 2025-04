Senza sosta per l’Inter, si lavora duramente per affrontare questo tour de force finale. Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta di Bologna che la formazione di Inzaghi, a Pasquetta, è già tornata in campo per preparare il derby.

Inter, tre assenti importanti contro il Milan

La gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì sera sarà il prossimo step dell’Inter. I nerazzurri si sono allenati in mattinata ad Appiano Gentile, con la squadra divisa nei classici due gruppi tra chi ha giocato di più al Dall’Ara e chi ha faticato di meno. Ancora seduta a parte per i tre infortunati Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, il cui rientro si avvicina ma ancora fuori contro il Milan.

Nella giornata di oggi è in programma un nuovo allenamento pomeridiano, a seguire la squadra resterà in ritiro. Sono due i giocatori, a meno di acciacchi imprevisti, sicuri di giocare il derby, ovvero Bastoni e Mkhitaryan, entrambi squalificati contro la Roma. Tra i pali ci dovrebbe essere Martinez come all’andata, mentre potrebbero trovare spazio dal 1′ De Vrij, Frattesi e Arnautovic.