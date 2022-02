Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter-Milan, il derby è servito

Si avvicina la stracittadina, Milano in fermento. Inter-Milan vale come sempre più dei tre punti, i nerazzurri vogliono confermarsi in vetta, i rossoneri cercano riscatto e di rilanciarsi. Di seguito le probabili scelte di Inzaghi e Pioli.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Ballottaggi: Dumfries 55% – Darmian 45%

Indisponibili: Correa, Gosens

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic

Ballottaggi: Calabria 60% – Florenzi 40%; Ibrahimovic 55% – Giroud 45%

Indisponibili: Kjaer, Tomori