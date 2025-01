Inter – Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Possibili cambi per Inzaghi. Difesa con Pavard, Bisseck e Bastoni. In mezzo al campo Asllani coadiuvato da Frattesi e Mkhitaryan, supportati da Dumfries e Dimarco. In avanti Arnautovic accanto a Lautaro Martinez. Tra i pali c’è Sommer.

Inter – Monaco, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. All. Hutter.