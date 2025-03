Inter – Monza, le probabili formazioni | Inzaghi pensa al turnover

Probabili formazioni Inter Monza 28^ giornata

Inter in campo a San Siro con il Monza, provabile mini turnover in attacco per Inzaghi, con Correa pronto ad affiancare Thuram. Gestire gli uomini, ma conquistare i tre punti, questo l’obiettivo di Inzaghi in un momento decisivo della stagione.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Correa, Thuram

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio/Brorsson, Izzo, Palacios; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Zeroli, Mota; Ganvoula