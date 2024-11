Inter – Napoli, le probabili formazioni del big match

A San Siro il clou della giornata, si gioca Inter – Napoli, ancora qualche dubbio per i due allenatori riguardo le formazioni, qualche ballottaggio in casa Inter per una sfida che si preannuncia al cardiopalma.

Inter – Napoli le formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Ballottaggi: Pavard-Bisseck 55-45%, Acerbi-De Vrij 55-45%, Dumfries-Darmian 55-45%

Indisponibili: Carlos Augusto

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Gilmour-Lobotka 70-30%