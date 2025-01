Inter, nessuna contropartita per Frattesi l Le ultime

Nelle ultime ore i neroazzurri hanno chiarito la situazione di Frattesi. L’Inter – come riportato da Sportmediaset – non è interessata a eventuali scambi o contropartite per il centrocampista che potrebbe lasciare Milano solamente se le richieste economiche della squadra siano soddisfatte.

Frattesi, lo stato della trattativa con la Roma

I giallorossi continuano a dialogare con la dirigenza neroazzurra dopo l’esclusione di Cristante dalla trattativa, ma difficilmente il club capitolino deciderà di pagare interamente i 45 mln imposti dall’Inter. Infatti, la cifra risulta essere troppo alta per le casse della Roma che senza cessioni non dovrebbe continuare la trattativa.

Inter, fissato il prezzo per Napoli e Juve

Inoltre, la dirigenza ha anche fissato la cifra per i bianconeri e i partenopei che per acquistare Frattesi dovrebbero sborsare ben 70 mln. Una somma proibitiva, definita da alcuni esperti del settore come “provocatoria” e in grado di stroncare sul nascere qualsiasi trattativa.