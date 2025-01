Inter, nessun difensore in entrata

Nessuna mossa in entrata in difesa per l’Inter. Stando a quanto riferisce Tuttosport, la società nerazzurra, nonostante i problemi fisici di Francesco Acerbi, non sarebbe intenzionata ad agire sul mercato. Nessun giocatore da sovrannumero, la soluzione è Yann Bisseck, più valida soluzione nella posizione richiesta.