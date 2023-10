L’Inter è pronta ad accogliere un nuovo sponsor: si tratta della Qatar Airways. La compagnia aerea qatariota è pronta a legarsi come partner nel club nerazzurro per un milione di euro fino al termine della stagione. L’intesa dovrebbe già iniziare ad essere attiva per il match di cartello contro la Roma anche se, come riporta Fcinter1908.com, potrebbe slittare di qualche giorno per questioni legate proprio alle tempistiche di un accordo avvenuto in breve tempo e con il campionato in corso.

I dettagli dell’accordo:

La nuova intensa con Qatar Airways potrebbe, infatti, portare ad un accordo di main sponsor per la stagione 2024/2025. Attualmente i nerazzurri sono legati a Paramount ma il termine del contratto scade proprio nel 2024. Legarsi alla compagnia aerea qatariota potrebbe rappresentare un passo in avanti verso una maggiore visibilità: difatti, la Qatar Airways è stata main sponsor del Barcellona (2010-2017) e della Roma e del Boca Junior nel 2018. Oltre ad essere attualmente sponsor di manica del Bayern Monaco e premium sponsor del Psg.