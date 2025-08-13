Il mercato estivo è ancora lungo, potrebbero esserci ancora molte sorprese per l’Inter, non solo in entrata, ma anche sul versante cessioni. I nerazzurri potrebbero perdere Pavard, dal momento che il francese è il profilo che in difesa non ha lo giusto spazio. Chivu e la società potrebbero sacrificarlo. Per lui sirene turche. Intanto i nerazzurri hanno già identificato il sostituto.

Inter, via Pavard spazio a Chalobah

I nerazzurri stanno muovendo il mercato estivo con molta attenzione, dalla società c’è la richiesta di abbassare gli ingaggi. Intanto si prova a fare spazio e cassa con alcuni esuberi o con giocatori che non rientrano nel progetto di Chivu ma anche chi porta via dalle casse stupendi alti. In lista, pronto ad essere sacrificato, c’è Pavard. Il giocatore vale 25 milioni di euro e ha un ingaggio di 5 milioni. Benjamin Pavard si può sacrificare. Sul centrale transalpino suonano da giorni sirene turche, nello specifico è il Galatasaray ad aver preso i primi contatti con l’entourage del giocatore per intraprendere una reale trattativa.

Con Pavard finito nel mirino del Galatasaray, l’Inter potrebbe virare con decisione su Trevoh Chalobah, che dunque torna di attualità per i nerazzurri. Chalobah, classe 1999, è inglese e gioca nel Chelsea. Al momento, co il poco spazio che gli è stato riservato, potrebbe salutare la Premier e approdare in Serie A con la maglia della Beneamata.