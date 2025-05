All’Inter è il giorno degli esami per Lautaro Martinez, esami importanti per il capitano che è uscito a fine primo tempo mercoledì sera contro il Barcellona per un problema muscolare.

Inter, esami per Lautaro Martinez

Per il Toro si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra il primo responso dei medici nerazzurri, ma solo accertamenti più approfonditi stabiliranno la reale entità dell’infortunio che rischia seriamente di far saltare a Lautaro il match più importante della stagione, il ritorno di San Siro contro Yamal e compagni. L’Inter ha bisogno di avere in campo Lautaro durante queste gare importanti. Nella giornata di oggi è prevista una risonanza magnetica per il capitano della Beneamata che stabilirà in modo definitivo l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Lo staff medico nerazzurro, invece, coltiva qualche speranza di rimettere Benjamin Pavard a disposizione di Simone Inzaghi: i progressi del francese, ai box per la distorsione alla caviglia rimediata con la Roma domenica scorsa, saranno valutati giorno per giorno.