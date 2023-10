L’Inter torna sul campo nella giornata di oggi con i giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Sono solo otto i giocatori della prima squadra rimasta ad Appiano Gentile con i giocatori della primavera a completare il gruppo.

Ecco i giocatori a disposizione di Inzaghi

In porta sono ovviamente rimasti Audero e Di Gennaro insieme al difensore Bisseck. A centrocampo non è stato convocato dalla Colombia Juan Cuadrado che si unirà ad altri giocatori del reparto come Mkhitaryan, Klaassen e Sensi. Tra questi possiamo inserire Lucien Agoume mentre lavorerà a parte Marko Arnautovic che ha bisogno di recuperare al più presto dall’infortunio ma che dovrebbe rendersi indisponibile alla ripresa col Torino.