Inter, operazione al naso per Barella | I tempi di recupero

Questa mattina operazione al naso per Nicolò Barella. Come riportato dal sito dell’Inter, il calciatore ex Cagliari “Si è sottoposto questa mattina a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito”.

Barella torna prossima settimana | Inzaghi sorride

E poi ancora: “Il centrocampista nerazzurro osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana”. Buone notize per Inzaghi, che potrà contare sul calciatore in vista della trasferta di Monza.