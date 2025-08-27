Altro colpo dell’Inter nell’ambito delle cessioni. Ieri i nerazzurri sono riusciti a piazzare Palacios al Santos. Un altro esubero è stato piazzato. Tomas Palacios saluta l’Inter e torna in Sud America, argentino che va in Brasile come nuovo rinforzo del Santos. La sua cessione farà tesoretto nelle casse dei lombardi che, a loro volta, potranno fare altri acquisti.

Inter, dubbi sul mercato: due nomi in lista

Il centrale argentino dell’Inter, arrivato appena un anno fa per 6,5 milioni, sta per salutare i nerazzurri e partire alla volta del Brasile. L’affare è stato definito con un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Adesso i nerazzurri dovranno muoversi sul mercato e, al momento, due sono i nomi valutati dal club della Beneamata. Piace da tempo un difensore turco, giovane e talentuoso. Si tratta del 19enne Akcicek del Fenerbahce. In Turchia è una notizia che non accenna a placarsi, anche se a Milano sembra improbabile un affare del genere. L’Inter sembra non essere intenzionata a insistere perché i 19 milioni di euro richiesti sono troppi. Sulla lista del diesse Ausilio spunta anche Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach, classe 2005, nazionale Under 20 azzurro. Senza una certezza e senza convinzione, difficilmente i dirigenti nerazzurri faranno nuovi passi di mercato. Tutto potrebbe slittare alla prossima finestra di mercato.