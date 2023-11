L’ad dell’Inter Beppe Marotta parla così ai microfoni Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Inter. Ecco le parole di Marotta come riportate da fcinternews:

Allegri questa partita l’ha definita una tappa in un processo di crescita contro una squadra più pronta. Accetta questa definizione? E per l’Inter questa partita pesa?

“No, assolutamente. Dobbiamo affrontare ogni avversario, specie questo che è secondo in classifica, e dare continuità a buone prestazioni. Siamo in una fase interlocutoria, vogliamo fare bene ottenendo magari un risultato positivo. Le parole di Allegri fanno parte della comunicazione, ci scarichiamo il ruolo di favorita a vicenda. Quest’anno miriamo di ottenere un risultato prestigioso, sinonimo di ambizione ma non di arroganza; vogliamo ambire ad un risultato prestigioso sul campo”.

Juve favorita anche se l’Inter vince?

“Assolutamente sì, anche se c’è la griglia delle altre squadre: il Napoli sta risalendo, poi ci sono Roma e Milan. C’è la solita griglia delle 6-7 sorelle”.